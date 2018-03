La luce sugli oceani: Fassbender e Vikander in uno straziante dramma familiare

Derek Cianfrance (Come un tuono, Blue Valentine) porta sullo schermo l’omonimo romanzo di M. L. Steadman e affida il ruolo dei protagonisti alla coppia d’oro Michael Fassbender – Alicia Vikander. Spezzato dagli orrori della Grande Guerra, un soldato chiede di essere assegnato come guardiano del faro su un’isola desolata. Trova l’amore e si sposa, ma la coppia non riesce ad avere figli. Un giorno, per miracolo, arriva dal mare una neonata e i due decidono di tenerla, senza preoccuparsi del fatto che la madre naturale la stia cercando.

Michael Fassbender interpreta Tom Sherbourne, un ex soldato britannico che, straziato dagli orrori della Grande Guerra, anela alla quiete e alla serenità. Ottiene di essere mandato sull’isolotto di Janus Rock in qualità di guardiano del faro, a pochi chilometri dalla costa, ma lontano da tutto. Un luogo ideale per dimenticare le brutture vissute e ricominciare da capo insieme alla giovane sposa Isabel, incontrata poco prima di salpare alla volta del faro. La ragazza è interpretata dalla delicata Alicia Vikander, moglie di Fassbender anche nella vita reale. Il protagonista, grazie alla nuova vita e all’amore di Isabel, ritrova se stesso e la fiducia nel futuro. La serenità, però, non è duratura e Tom viene nuovamente messo alla prova da un destino crudele che strappa per due volte alla coppia la speranza di diventare genitori. Dopo le due gravidanze fallite, sembra che un raggio di sole possa trovare spazio tra le nubi del dolore. Tom e Isabel trovano una bambina, miracolosamente viva, su una barca alla deriva. La famiglia ora è completa…ma con un mistero che incombe. E quando, tempo dopo, arriva il momento di tornare tra la gente, la verità sul passato della piccola investe i genitori come un fulmine.

Complesso il tema affrontato nella luce sugli oceani: un figlio è di chi lo fa o di chi lo cresce? Certo qui, la situazione è ingarbugliata anche da una sorta di “illegalità” di fondo. Isabel e Tom presumono che la madre naturale della bambina la stia cercando. Il desiderio di diventare genitori però, fa sì che si persuadano del fatto che la donna sia stata su quella barca e che sia annegata. La stessa sorte toccata al padre della piccola. Ma la realtà è diversa. Così le due madri, naturale e adottiva, sono chiamate, insieme a Tom, ad affrontare uno straziante dilemma morale. Cosa fare? Con chi la bambina ha il diritto di crescere? Quale scelta le garantirà il futuro migliore? Il film, giocando su queste tematiche estremamente drammatiche e ricche di pathos, crea un coinvolgimento e una partecipazione totale da parte dello spettatore. La commozione è inevitabile.