Clive Owen e Nicole Kidman nei panni di Hemingway e Gellhorn

Nicole Kidman e Clive Owen sono i protagonisti di Hemingway & Gellhorn, docu-drama targato Hbo in onda, in prima tv, domenica 18 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno. La pellicola ha vinto nel 2012 due Emmy Awards

Nicole Kidman e Clive Owen cantano, in italiano, ''Tutti mi chiamano bionda ma bionda io non sono''. Inizia così, con un incontro al bar fra un ubriaco Ernest Hemingway (Clive Owen) e la bella Martha Gellhorn (Nicole Kidman) il docu-drama Hemingway e Gellhorn targato HBo, vincitore di due Emmy Awards e vincitore . La pellicola racconta la travagliata storia d'amore fra lo scrittore e la corrispondente di guerra, la donna che ispirò il romanzo Per chi suona la campana.

Diretto da Philipp Kauffman, il film per la tv è raccontato in prima persona dalla stessa Gellhorn, ormai anziana, e alterna le immagini degli eventi (la relazione personale dei due e le corrispondenze di guerra della Gellhorn, dal conflitto spagnolo, alla guerra civile in Cina, alla Seconda guerra Mondiale) a primi piani di una Kidman incredibilmente invecchiata dal trucco di scena.

La relazione fra la Gellhorn e Hemingway iniziò sul fronte della guerra civile di Spagna e andò avanti fra alti e bassi sino al loro matrimonio, nel 1940, ma il loro fu sempre un rapporto burrascoso e i due divorziarono nel 1945. Il film non risparmia scene di sesso fra i protagonisti e la Kidman, mette in mostra un fisico ancora perfetto ( il film è del 2012), a 13 anni dal famoso nudo di Eyes Wide Shut.

Fanno parte del cast anche Rodrigo Santoro, Tony Shalhoub, David Strathairn, Robert Duval, Santiago Cabrera, che nel film è il fotografo Robert Capa e Malcolm Brownson, nei panni di Orson Welles.