La straordinaria vita del pugile Vinny Pazienza in Bleed-Più forte del destino

Pennellate intense per uno dei soggetti più classici del cinema: caduta e riscatto nel mondo della boxe. I miti del pugilato sono sempre stati garanzia di successo per il mercato hollywoodiano. Nei momenti più critici, il vuoto di nuove idee è stato spesso colmato da storie di campioni del ring. La storia è incentrata sull’italoamericano - guarda caso - Vinny Pazienza che, dopo aver perso il titolo dei superleggeri, viene invitato ad abbandonare la carriera. Ma Vinny non molla, il pugilato è la sua ragione di vita e vuole continuare a provarci. Ha la fortuna di trovare l’appoggio del coach Kevin Rooney, irlandese di nascita ed ex allenatore di Mike Tyson. Nuovi metodi di allenamento, potenziamento muscolare e grinta da vendere.



Così Kevin fa il salto in una categoria di peso superiore, i superwelter e, al di là di tutte le aspettative, si aggiudica il titolo di campione del mondo. Ecco però che nel momento di massima gloria, un oscuro destino interrompe non solo la scalata al successo. Un terribile incidente stradale provoca alla spina dorsale di Vinny una lesione gravissima. Il rischio non è solo la paralisi. La vita stessa del campione è in pericolo. Urgente ricorrere alla fusione spinale che, bloccando alcune vertebre in modo permanente, potrebbe risultare una terapia efficace ma determirebbe anche la fine della carriera sportiva, impedendo movimenti di flessione e di torsione.



Il dilemma è atroce. Accettare l'intervento o puntare su rimedi più rischiosi? Inutile chiederlo a Vinny. Niente fusione spinale e via libera invece a un tutore di metallo collegato alle ossa del cranio con grosse viti che sembrano conficcate nella carne. Il percorso è arduo, l'impatto visivo orrorifico ma Vinny naturalmente ce la farà, secondo i più classici copioni del genere. Unica divagazione stilistica quella del regista che, con libertà espressiva che rischia di sconfinare nel paradossale, pretende di stabilire un parallelo tra il martirio di Cristo e quello di Vinny. Il pugile porta infatti una sorta di corona di spine e la scena dell’estrazioni delle viti senza anestesia vuole proprio essere simbolo di una sofferenza disumana prima della meritata redenzione.