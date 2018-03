Omaggio ad Anthony Minghella

Il Talento di Mr. Ripley , il film che chiuderà in preserale l’omaggio al regista Anthony Minghella, scomparso 10 anni fa. L’appuntamento è per domenica 18 marzo su Sky Cinema Passion e concluderà una giornata interamente dedicata ai film diretti da Minghella

Sky Cinema Passion dedica al mitico regista scomparso il 18 marzo 2008 l’intero palinsesto del triste anniversario. Domenica 18 marzo dalle 10 fino al preserale non perdete i titoli cult di questo maestro: da Il paziente inglese a Il talento di Mr. Ripley , sono tutti must da guardare e riguardare in omaggio non solo ad Anthony Minghella ma anche al grande cinema

A dieci anni dalla scomparsa del regista, commediografo e sceneggiatore britannico Anthony Minghella, Sky Cinema Passion gli dedica il palinsesto di domenica 18 marzo.

Triste anniversario della sua dipartita, dalle 10.05 fino al preserale verranno trasmessi i titoli più belli che hanno reso Anthony Minghella un mostro sacro della settima arte.

Si tratta delle quattro pellicole più celebri e meravigliose della sua filmografia e parte alle 10.05 con Il paziente inglese, il capolavoro che nel 1996 gli valse l’onore di vedersi aggiudicare ben 9 premi Oscar® tra cui quello per la Miglior regia.

Con un cast da chapeau che riunisce sullo stesso set nomi altisonanti del calibro di Ralph Fiennes, Kristin Scott Thomas, Juliette Binoche e Willem Dafoe, questo primo appuntamento è da non perdere.

Ma la programmazione seguente non è certo da meno: si prosegue con Complicità e sospetti, il dramma ambientato a Londra con Jude Law, Juliette Binoche e Robin Right.

Nel pomeriggio arriverà il momento della love story tra Nicole Kidman e Jude Law ambientata durante la Guerra di Secessione in Ritorno a Could Mountain, con una strepitosa Renée Zellweger che non a caso ha ottenuto l’Oscar® e il Golden Globe come Miglior attrice non protagonista proprio per questa pellicola.

Chiude l’omaggio, in preserale, il thriller tratto dal romanzo di Patricia Highsmith, Il talento di Mr. Ripley, capolavoro che vede un tanto inquietante quanto eccezionale Matt Damon affiancato da Jude Law e Gwyneth Paltrow in una storia morbosamente strana e coinvolgente.

Domenica 18 marzo su Sky Cinema Passion dalle 10 fino al preserale non perdete l’appuntamento con il cinema firmato da Anthony Minghella.