Fuga da Reuma Park , l’esilarante commedia firmata Aldo, Giovanni e Giacomo in arrivo su Sky Cinema Comedy per il ciclo di Risate all'italiana, in onda da sabato 17 a domenica 25 marzo

Sky Cinema Comedy diventa la casa delle migliori commedie tricolore tutte da ridere.

Da sabato 17 a domenica 25 marzo i film più divertenti targati Italia faranno da padroni di casa su Sky Cinema Comedy.

Tanti, tantissimi titoli che vi metteranno a dir poco il buonumore. Tra questi, da segnalare in prima serata Fuga da Reuma Park, l’esilarante commedia firmata Aldo, Giovanni e Giacomo in cui il trio comico organizza la fuga da un surreale luna park trasformato in ospizio di massima sicurezza.

Anche L’ora legale di e con Ficarra e Picone è imperdibile: si tratta della sorprendente commedia sull’Italia di oggi, applaudita da pubblico e critica all’unanimità. Racconta di un paesino siciliano in cui viene eletto un sindaco la cui "eccessiva" onestà avrà imprevedibili effetti.

Vi è poi il riuscitissimo remake della commedia francese Mamma o papà? che vede Paola Cortellesi e Antonio Albanese nei panni di ex moglie ed ex marito, da poco separati, che incominceranno una guerra senza esclusione di colpi per non ottenere la custodia dei figli in seguito a imperdibili opportunità di lavoro all’estero.

Da non perdere è l’ironica commedia romantica prodotta da Sky, Amore oggi, dedicata all'amore in tutte le sue forme e declinazioni che vede come special guest Rocco Siffredi e Neri Marcorè.

Un altro remake di una commedia francese, I babysitter, con gli scatenati Diego Abatantuono, Francesco Mandelli e Paolo Ruffini, vi farà piangere dal ridere così come l’avventurosa commedia on the road La coppia dei campioni in cui Massimo Boldi e Max Tortora (rispettivamente il dirigente e il magazziniere di un'azienda) intraprendono un viaggio insieme per assistere alla finale di Champions League a Praga.

Non poteva mancare un film corale come Natale a Londra – Dio salvi la Regina, la rocambolesca storia che riunisce tanti mostri sacri del nostro Olimpo comico quali il duo comico Lillo & Greg, Nino Frassica e Paolo Ruffini. La trama narra dei figli di un boss che volano in Inghilterra per mettere in vendita il ristorante del padre e fiutano la possibilità di una truffa milionaria.

Ancora il Natale fa da fil rouge nella commedia Un Natale al Sud che vede protagonisti Massimo Boldi e Biagio Izzo, padri preoccupati che seguono i figli in vacanza per spronarli a vivere l'amore vero e non quello virtuale dei social.

Infine da non perdere assolutamente è l’esilarante film con Enrico Lo Verso e Tony Sperandeo dal titolo citazionistico Quel bravo ragazzo in cui Herbert Ballerina è uno sprovveduto giovane che, alla morte del padre, eredita il comando della cosca mafiosa, sconvolgendo totalmente le regole della “famiglia”.

Non perdete i tanti appuntamenti con la risata made in Italy! Da sabato 17 a domenica 25 marzo, Sky Cinema Comedy vi assicurerà una sferzata di allegria allo stato puro.