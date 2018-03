Dianne Wiest: la musa di Woody Allen compie 70 anni

Per celebrare il compleanno di Dianne Wiest, Sky Cinema Classics propone la commedia di Woody Allen Hannah e le sue sorelle , con cui l’attrice americana vinse nel 1987 l’Oscar come miglior attrice non protagonista. Appuntamento mercoledì 28 marzo alle 21.00

Non si può parlare di Dianne Wiest, che il 28 marzo compie 70 anni, senza citare i suoi due premi Oscar entrambi con film diretti da Woody Allen. Nel 1987 si aggiudica l’Oscar come miglior attrice non protagonista nel film “Hannah e le sue sorelle” in cui interpreta Holly una delle sorelle di Hannah, la protagonista. Il secondo Oscar come attrice non protagonista arriva nel 1995 sempre sotto la direzione di Woody Allen per il film “Pallottole su Brodway”. Qui Dianne è Helen Sinclair, un’attrice in cerca del film del riscatto dopo una serie di insuccessi. Proprio per celebrare questa grandissima attrice Sky Cinema Classics la festeggia proprio con la commedia di Allen Hannah e le sue sorelle, in cui viene scandito un anno di vita di tre sorelle e dei loro più cari affetti.

Ma naturalmente la carriera di Dianne Wiest racchiude altre perle di recitazione preziose. Nel 1989 ancora una candidatura all’Oscar (che questa volta non si concretizza) per il film “Parenti, amici e tanti guai” nel ruolo di Helen Buckman; una donna abbandonata dal marito alla propria solitudine. Nel 1990 la vediamo impegnata nel delicato “Edward mani di forbice” di Tim Burton nella parte di Peggy Boggs. Una rappresentante di cosmetici che adotta il giovane e particolare Edward. Nel 1991 in “Il mio piccolo genio” diretta da Jodie Foster, Dianne interpreta Jane Grierson. Una psicologa che riuscirà ad instaurare un rapporto molto intenso con un bambino prodigio.