Pasqua, dallo Spazio la foto dell'isola delle uova

L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha condiviso sui propri social una foto a tema in vista delle imminenti festività pasquali. Lo scatto in questione ritrae "Egg Island", piccola isola nell'arcipelago delle Bahamas che deve il suo nome alla massiccia presenza di uova, non di cioccolato, ma depositate dagli uccelli marini. L’immagine è stata realizzata dal satellite Sentinel-2B del programma Copernicus.

Egg Island

"Con una superficie di appena 800 metri quadrati Egg Island è un’isoletta dell’arcipelago delle Bahamas. Sentinel 2 ha perfettamente catturato il contrasto tra le acque poco profonde e l’oceano" recita la didascalia che accompagna l’immagine nel Tweet. L’isoletta, totalmente disabitata, si trova all'estremità nord-occidentale della lunga e sottile catena delle isole Eleuthera. E' circondata a sud da acque turchesi e dai bassi fondali, mentre a Nord da acque più scure e profonde.

Un fragile ecosistema

Le acque attorno all'isola, con le loro barriere coralline, spiega l'Esa, pullulano di vita: sono ricche di specie, a partire dalle tartarughe marine. Qualsiasi disturbo di questo delicato ecosistema potrebbe tradursi in incalcolabili disastri ambientali: di fatto l'isola ha rischiato di diventare un porto per le navi da crociera, e questo avrebbe portato al dragaggio del fondale e alla distruzione delle barriere coralline. Fortunatamente il piano non si è concretizzato proprio in virtù dei danni che avrebbe causato all'ambiente.