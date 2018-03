Paolo Nespoli, tour in Italia dedicato alla sua ultima missione

L'astronauta Paolo Nespoli farà un tour in Italia per raccontare la sua ultima avventura tra le stelle. Nel giro di una settimana, infatti, farà tappa in varie città per parlare ad appassionati e addetti ai lavori della missione "Vita" dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi), che lo ha visto protagonista in orbita sulla Stazione Spaziale Internazionale (Iss) per quasi cinque mesi.

Da Torino a Bologna

Questo viaggio inizierà lunedì 19 marzo da Torino, dove Nespoli visiterà le strutture di Altec e Thales Alenia Space per incontrare i tecnici che hanno supportato la sua permanenza in orbita: all’interno dei due stabilimenti, dedicati al supporto logistico alla Iss, sono stati infatti creati gran parte dei moduli abitativi della Stazione. Sempre a Torino, Nespoli parteciperà a un workshop sulla Space Economy presso la Fondazione San Paolo. Il giorno successivo, martedì 20 marzo, invece, farà tappa a Parma per diversi incontri aperti al pubblico. In uno di questi parteciperà alla presentazione del volume "C’è spazio per tutti", col fumettista Leo Ortolani. Il tour proseguirà a Milano con un doppio appuntamento. Per il primo, mercoledì 21, sarà ospite del Museo della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci", dove si terranno diversi incontri con il pubblico organizzati da Asi, Esa e National Geographic: tra questi anche la presentazione del film "One Strange Rock", realizzato in collaborazione con la Nasa e con protagonista l'attore Will Smith, al quale Nespoli ha partecipato attivamente girando alcune scene durante il suo soggiorno a bordo della Iss. Giovedì 22 al mattino, infine, sempre al museo Da Vinci, insieme a Leo Ortolani incontrerà gli studenti. La visita milanese si concluderà con la visione, insieme al primo cittadino Giuseppe Sala, del film "Expedition" che racconta i momenti salienti dell'addestramento di Nespoli. Venerdì 23 l'astronauta farà inoltre tappa anche a Bologna per un incontro col pubblico alla Fabbrica Italiana Contadina (Fico).

A Roma per l’Earth Hour

Il tour di Paolo Nespoli terminerà sabato 24 marzo a Roma per l'evento globale del Wwf 'Earth Hour 2018-Connect2Earth'. La manifestazione, dedicata all'ambiente e al clima, si incentra sul gesto simbolico di spegnere le luci per un’ora ed unisce cittadini, istituzioni e imprese in una comune volontà di "dare al mondo un futuro sostenibile e vincere la sfida del cambiamento climatico". In particolare Paolo Nespoli parteciperà allo spegnimento delle luci che illuminano il Colosseo e della Basilica di San Pietro.