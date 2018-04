Salvini: “Se vado al governo, via assurde sanzioni alla Russia”

Se andrà al governo, Matteo Salvini promette che farà togliere le sanzioni alla Russia di Putin. A pochi giorni dall’inizio delle consultazioni al Quirinale, il leader della Lega ha scritto su Twitter di augurarsi di “poter presto accogliere l'appello del presidente di Confindustria Russa: via queste assurde sanzioni che stanno causando un danno incalcolabile all'economia italiana”. (LO SPECIALE ELEZIONI)

I messaggi di Salvini su Twitter

Dopo aver trascorso la Pasqua a Ischia, Matteo Salvini è tornato a Roma. Diversi i suoi messaggi su Twitter postati: in uno ha augurato “buona giornata a chi oggi lavora, a chi un lavoro lo sta cercando, ai tantissimi volontari che dedicano il loro tempo agli altri”. In un altro post, ricordando la Giornata mondiale dell’autismo, il leader della Lega ha ribadito: “Un Ministro che si occupi dei diritti e dei bisogni dei disabili, non vedo l'ora di passare dalle parole ai fatti. Gli ultimi saranno i primi”.

Attesa per consultazioni

Con la fine della pausa pasquale, nelle prossime ore riprendono i contatti tra i partiti in vista delle consultazioni per il nuovo governo che cominceranno mercoledì 4 aprile al Colle. Il presidente della Repubblica Mattarella riceverà i delegati dei partiti maggiori giovedì 5. Il calendario dei faccia a faccia con il capo dello Stato, che serviranno per decidere a chi affidare l’incarico di provare a costruire un esecutivo, vedranno Salvini salire al Quirinale alle ore 12, dopo Pd e Forza Italia. Nel pomeriggio toccherà al M5s. Nelle ore precedenti (o forse il giorno prima) è previsto l’atteso incontro tra il segretario della Lega e il leader del Movimento Luigi Di Maio. (LE TAPPE)