Presidenze Camere: M5S rinvia assemblea, vertice Centrodestra, Pd apre

A meno di 24 ore dalla prima seduta del nuovo Parlamento (LO SPECIALE) continuano le trattative tra le varie forze politiche per le nomine dei presidenti di Montecitorio e Palazzo Madama. Il Pd, che sembrava essersi defilato dalla partita, ha invece riaperto la porta: il capogruppo dem Ettore Rosato e il reggente del partito Maurizio Martina hanno chiarito che “se si fa un incontro partendo da zero, siamo assolutamente disponibili come sempre al confronto, a ragionare insieme”. Oggi intanto i leader del centrodestra sono riuniti di nuovo a Palazzo Grazioli dopo l'incontro di ieri in cui è emersa una linea comune: proporre la presidenza del Senato per Forza Italia e quella di Montecitorio al M5s. In particolare la coalizione avrebbe pensato a Paolo Romani per la poltrona di Palazzo Madama. Ma dal M5s è arrivato un veto: “Non votiamo indagati o sotto processo”. In giornata Pd e 5 Stelle dovrebbero riunire i rispettivi gruppi parlamentari, anche se il M5s ha rinviato la propria assemblea fissata per le ore 13. Sempre oggi ci potrebbe poi essere un vertice tra tutti i partiti per tentare di arrivare ad un accordo sui nomi. (CREA LA TUA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO) Centrodestra: "A noi Senato, a M5s Camera". 5 Stelle: no a indagati

Il Pd apre all’incontro

Ieri sera il reggente del Pd Maurizio Martina, dopo una riunione al Nazareno disertata da Renzi, ha respinto l'invito ad un incontro "dagli esiti già scritti”. Oggi però, Ettore Rosato, capogruppo dem alla Camera, ha spiegato la posizione del partito sulle presidenze: "Nel comunicato (diffuso ieri dal centrodestra ndr.) c'era scritto 'abbiamo già deciso i presidenti di Camera e Senato, uno a Forza Italia e uno al M5s, ci vediamo e così ve lo diciamo. Bastava un sms sotto quel profilo. Nella tarda serata Forza Italia ha poi detto ‘facciamo un incontro partendo da zero’ e a quel punto siamo assolutamente disponibili come sempre al confronto, a ragionare insieme”. La nuova possibile apertura è stata confermata dallo stesso Martina: "Se c'è la possibilità di un confronto aperto tra tutte le forze politiche noi ci siamo. Non ci vengano a proporre soluzioni a scatola chiusa perchè noi non le accettiamo". Oggi il Pd riunirà il suo gruppo parlamentare per decidere come muoversi.

Il nome di Romani e i veti del M5s

Berlusconi, Salvini e Meloni, leader del centrodestra si sono di nuovo riuniti oggi a Palazzo Grazioli. Dall'incontro analogo di ieri è emerso che resta Paolo Romani, di Forza Italia, il candidato del centrodestra alla presidenza del Senato, nonostante i veti posti dai Cinquestelle: se si arriverà a un ballottaggio, basteranno i voti della coalizione. Berlusconi vorrebbe proporre a Di Maio un confronto fra i leader di tutti i partiti a garanzia di ogni intesa. Per la Camera, che dovrebbe essere assegnata proprio al M5s, si parla di Roberto Fico o Riccardo Fraccaro, ma i giochi in vista dei voti di domani sono ancora aperti.

Il M5s non vuole “indagati”

La proposta del centrodestra ieri ha ricevuto un parziale veto dal M5s: "Vogliamo dare il via a questa legislatura", ha detto la capogruppo M5s alla Camera Giulia Grillo. “Ma non voteremo persone indagate o sotto processo”. La base del Movimento non sarebbe favorevole ad un accordo con le altre forze politiche. I 5 Stelle dovevano riunire oggi alle 13 i gruppi parlamentari di Camera e Senato ma l'assemblea congiunta è stata per ora rinviata e nelle prossime ore sarà fissata una nuova convocazione.

