Beppe Grillo sul blog: "Io non mollo. Sarò sempre la vostra voce"

"Io sono sempre con voi e sarò la vostra voce quando non ne avrete più". Beppe Grillo, il garante del M5s, ha scritto un post di ringraziamenti ai suoi followers sul proprio blog rivolgendo un "grazie a chi mi racconta i propri pensieri, anche con poche parole. Grazie a chi mi spinge a non mollare (come potrei?!), chi mi dà consigli, invia segnalazioni, chi si ravvede e si complimenta. Grazie anche a chi mi offende perché non ama il mio modo irruente".

Nessun riferimento al M5s

Grillo ha iniziato il post dicendo: "Ogni giorno mi arrivano così tante e-mail che se per ogni messaggio ricevessi un euro, belin, sarei milionario! Voglio ringraziarvi". Il garante M5S, pur non citando mai il MoVimento né il risultato elettorale, ha elencato una serie di ringraziamenti a tutti i suoi followers: “Il mio grazie, il più forte e perché no, gridato, è per chi non ce la fa più, per chi lotta ogni giorno contro uno Stato assente, per chi non ha smesso di arrendersi nonostante la miriade di problemi economici, burocratici, di salute”. Il post si conclude con una promessa: "Io sono sempre con voi e sarò la vostra voce quando non ne avrete più. Grazie, semplicemente grazie. Vorrei guardarvi negli occhi, uno ad uno”.