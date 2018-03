Puglia e Basilicata, richieste ai Caf per il reddito di cittadinanza

Il reddito di cittadinanza è stato uno dei temi centrali di questa campagna elettorale, tanto che, nonostante non si sia ancora formato un governo, diversi cittadini si sarebbero recati in alcuni centri di assistenza fiscale (Caf) alla ricerca dei moduli per farne richiesta. Lo racconta la Gazzetta del Mezzogiorno che riporta le parole del responsabile di uno sportello di Giovinazzo (Bari) e quelle del sindaco Tommaso Depalma, secondo il quale richieste simili sarebbero arrivate anche al centro servizi per l'occupazione di Bari. Casi simili, secondo Antonio Deoregi della segreteria Uil della Basilicata, sarebbe avvenuti anche in questa regione.

Sindaco Giovinazzo: "Non siamo una città di disperati"

"A noi sindaci – ha detto Tommaso Depalma alla Gazzetta del Mezzogiorno - piacerebbe poter comunicare ai cittadini che il problema della disoccupazione è risolto e che per tutti quelli che non hanno lavoro c’è un reddito di cittadinanza, ma credo che i cittadini siano stati ammaliati dagli spot elettorali". Secondo il sindaco di Giovinazzo, i cittadini hanno motivato la richiesta agli addetti dei patronati sostenendo che: "Hanno vinto i 5 stelle, l'ha detto la televisione" e che quindi fosse scontato poter trovare il modulo per poter inoltrare la richiesta per il reddito di cittadinanza. In realtà la misura, centrale nel programma del M5s, deve ancora essere proposta in Parlamento ed è legata a doppio filo all’eventualità che il partito guidato da Luigi Di Maio riesca a guidare il nuovo governo. Parlando con l'Adnkronos il sindaco ha poi precisato: "Vorrei innanzi tutto chiarire che Giovinazzo non è una città di disperati. Non vorrei che passasse questa idea. Sono venute 4 o 5 persone lunedì ai Servizi sociali, non ho idea di quanti possano essere andati al Caf".

Chieste informazioni anche in Basilicata

Cittadini alla ricerca di informazioni ci sarebbero anche in Basilicata, dove secondo l'Adnkronos, a Potenza già venti persone si sarebbero recate allo sportello locale del Csp (Camera sindacale) della Uil. ''Confermo che anche in Basilicata stiamo ricevendo queste richieste presso i nostri uffici - spiega all'agenzia di stampa Antonio Deoregi, della segreteria regionale Uil - da parte di cittadini che chiedono come funziona il reddito di cittadinanza. Capisco la loro aspettativa ma stiamo spiegando che questa misura non è ancora attiva e non sappiamo se si verificherà. Se dovesse avvenire, tanto meglio''. Intanto a Palermo fuori dal patronato Enasc è stato appeso un cartello, anche in lingua araba, che recita: "In questo Caf non si fanno pratiche per il reddito di cittadinanza".

Per la Consulta dei Caf le richieste sono "fenomeni isolati"

Per Massimo Bagnoli uno dei due coordinatori della Consulta dei Caf le richieste dei moduli per il reddito di cittadinanza fatte da alcuni cittadini ai Caf sono un "fatto isolato". "Non ci risulta - spiega - un fenomeno diffuso di richieste ma questa notizia ci dice che i Caf sono un presidio per i cittadini". Secondo Bagnoli, nell’ultimo periodo i centri di assistenza fiscale hanno registrato, invece, "un forte incremento delle richieste per l'Indicatore della situazione economica (Isee) per ottenere il reddito di inclusione". Solo a gennaio, per il coordinatore della Consulta, "l'aumento è stato del 30%".

Data ultima modifica 08 marzo 2018 ore 18:08