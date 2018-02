Arriva su Sky TG24 "Italia 18": primo ospite Matteo Salvini

Parte lunedi 12 febbraio il nuovo programma di Sky TG24 dal titolo "Italia 18": una serie di interviste ai politici, condotta da Fabio Vitale, in vista delle prossime elezioni del 4 marzo. Il primo ospite della trasmissione, che andrà in onda a partire dalle 19:15 sui canali 100 e 500 di Sky e sul 50 del digitale terrestre, sarà il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini.

Spazio a chi vota per la prima volta

Il programma condotto da Fabio Vitale consisterà in una serie di interviste ai politici negli studi Sky di Milano, nella quali si tratterà sia la stretta cronaca che le urgenze del Paese, compresi grandi temi seguiti quotidianamente da Sky TG24: dall'inquinamento alle fake news, dal dissesto idrogeologico alla corruzione. Durante questo spazio di approfondimento, non verrà data voce solo a esponenti politici, ma anche ai ragazzi che per la prima volta in questo 2018 andranno a votare.

"Checkroom" e "Io voto perché"

Le interviste di "Italia 18" fanno parte dei contenuti dedicati con cui la testata diretta da Sarah Varetto ha scelto di raccontare la marcia verso le prossime elezioni politiche. Tra gli altri appuntamenti ci sono "Checkroom", ovvero un fact-checking quotidiano delle dichiarazioni politiche di giornata in collaborazione con Openpolis e "Io voto perché", che raccoglie le testimonianze vere di italiani che spiegano perché hanno deciso di recarsi alle urne.