Autonomia: no a bozza governo, arriva controproposta Veneto-Lombardia

Veneto e Lombardia non sarebbero soddisfatte della bozza preparata dal governo per raggiungere l’intesa sull’autonomia con le Regioni. Per questo, i governatori Luca Zaia e Roberto Maroni starebbero preparando una controproposta in cinque punti. La lettera con il rilancio, da spedire a Roma in risposta alla bozza arrivata ai primi di febbraio, è stata anticipata dal Corriere del Veneto. Zaia, però, ha specificato: “Il gruppo di esperti sta ancora lavorando. È una bozza del Veneto, che non ha ancora avuto l'eventuale ok da parte della Lombardia”. Il governatore ha spiegato che si tratta di "osservazioni rispettose delle istanze del popolo veneto e del referendum sull'autonomia celebrato il 22 ottobre 2017, che ha visto 2.328.949 persone recarsi al voto, con una percentuale di Sì del 98 per cento". “Confermo – ha aggiunto il presidente del Veneto assicurando che la trattativa continua – che da parte nostra c'è la volontà di firmare qualora venissero accolte le nostre osservazioni”. Referendum, vince il Sì. Veneto, vota il 57%. Lombardia vicina al 39%

La controproposta

Nel testo della controproposta, scrive il quotidiano, si esprime “amarezza per un testo ‘identico’” spedito dal governo a Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Cosa che, secondo la lettera, “contravviene la ratio del regionalismo differenziato” e la volontà “di cucire l’autonomia in ‘maniera sartoriale’ addosso alle specifiche esigenze” di ciascuna regione. Si punta il dito, poi, contro “la vaghezza” che caratterizzerebbe alcune materie. Tra i cinque punti che formano la controproposta, scrive il giornale, “il più importante è certamente quello dedicato alla modalità per l’attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie all’esercizio delle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia”. Si chiede, continua, “la compartecipazione al gettito dei tributi erariali maturato nel territorio della Regione o una riserva di aliquota determinata sugli stessi”. Altro punto, è il “radicale superamento del criterio della spesa storica e l’individuazione di criteri che tengano conto delle specificità territoriali e confinarie” delle regioni.