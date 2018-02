Elezioni 2018, la Lega lancia il concorso online “Vinci Salvini”

Il leader della Lega Matteo Salvini da alcuni giorni ha lanciato un concorso online per gli iscritti al suo sito. “VinciSalvini” è una sorta di lotteria dedicata ai sostenitori del candidato premier del Carroccio: si tratta di una gara a punti, che si possono accumulare mettendo like ai contenuti social del segretario leghista. In palio ci sono premi come telefonate, incontri, foto insieme a Salvini. L’iniziativa ha raccolto consensi tra i fan della base leghista ma ha anche provocato molte reazioni ironiche sui social.

Il concorso

“VinciSalvini” è un concorso online riservato a chi si iscrive al sito salvinipremier.it e poi alla pagina dedicata. I punti si accumulano mettendo dei like ai post della pagina ufficiale di Salvini: 500 punti ai primi dieci che li mettono, e poi via via a scendere. La gara parte "con i partecipanti che si sono iscritti nella fase preparatoria riservata, e si conclude - si legge sul sito - domenica 4 marzo”.

I premi

Il vincitore del giorno vince una telefonata con il segretario della Lega oppure una foto personale postata sulla sua pagina Fb, mentre il vincitore settimanale si aggiudica un caffè in compagnia di Salvini e, se vorrà, il video dell'incontro verrà postato su tutti i canali social del Carroccio.

Ironia sui social

Se l’iniziativa è piaciuta molto ai sostenitori, con migliaia di iscrizioni al sito, secondo quanto comunicato dai responsabili della campagna online, su Twitter e Facebook sono però anche comparse numerose risposte ironiche e commenti sarcastici.

Ironia sui social