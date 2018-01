Grasso: aboliamo tasse universitarie. Altri partiti raccontano favole

"Aboliamo le tasse universitarie". È questo l’annuncio che Pietro Grasso ha lanciato durante l’assemblea nazionale di Liberi e uguali a Roma. Una misura, spiega, da 1,6 miliardi: "È un decimo dei 16 miliardi che ci costa lo spreco di sussidi dannosi all'ambiente, secondo i dati del ministero dell'ambiente". E attacca gli avversari delle prossime elezioni politiche: “Propongono favole irrealizzabili”.

L’attacco a Renzi e Berlusconi

Grasso nel suo discorso parla di proposte “serie e concrete per ridare speranza al Paese”, da contrapporre alle “favole degli altri partiti. Se ne sono sentite: Renzi ha detto di voler abolire il canone Rai dopo averlo messo in bolletta. Berlusconi ne ha dette troppe, non riesco a pensare alla più clamorosa”.

“Legge Severino non basta”

Il leader di Liberi e uguali parla poi dei suoi candidati: "Non valutiamo solo l'aspetto giudiziario, non basta la legge Severino: vogliamo portare in Parlamento donne e uomini rispettati e rispettabili". E precisa: "Non candideremo nelle liste estere alcun candidato residente in Italia".