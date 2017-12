Di Maio al Circo Massimo per la festa di Capodanno, polemica Pd-M5S

La presenza del candidato premier del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, alla festa dell’ultimo dell’anno al Circo Massimo di Roma divide le forze politiche e alimenta la polemica. Per il Partito Democratico sarebbe "grave e inopportuno" sfruttare una festa organizzata per tutti i romani a scopo elettorale, ma il M5S sottolinea che Di Maio brinderà semplicemente con i cittadini senza salire sul palco o parlare.

Presenza sul palco di Di Maio non prevista

L'evento del Circo Massimo per festeggiare il Capodanno sarà l’appuntamento principale tra i circa mille preparati dal Campidoglio. L'esibizione degli acrobati della Fura dels Baus verrà intervallata solamente da un breve saluto della sindaca di Roma Virginia Raggi. Il leader M5S, come spiegano fonti del Movimento, sarà tra le persone che seguiranno l'esibizione, sotto al palco. "Per il Pd – precisa il gruppo di comunicazione del M5S - sembra proprio inconcepibile eppure è così: Luigi Di Maio sarà al Circo Massimo, stasera, ma per brindare con i cittadini". Dunque, nessun intervento o discorso sul palco. "Sembra ridicolo anche doverlo sottolineare – continuano - eppure è necessario visto le reazioni scomposte dei disorientati parlamentari del Pd. Addirittura minacciano esposti all'Agcom".

La reazione del Partito Democratico

Il gruppo Pd in Campidoglio aveva espresso "disappunto e contrarietà" per la possibile presenza di Di Maio sul palco accusando la sindaca di usare la "manifestazione pagata con i soldi dei romani a scopi propagandistici" e chiedendole di "chiarire" altrimenti "presenteremo contestazioni in Assemblea Capitoline e in tutte le sedi istituzionali e amministrative". Parole cui avevano fatto eco quelle della senatrice vicepresidente del gruppo Pd al Senato, Pina Maturani, che aveva definito l'eventuale presenza di Di Maio sul palco come "Grave e inopportuna". "Sarebbe irrituale – ha detto - che un candidato premier sfruttasse una festa organizzata per tutti i romani, con i soldi pubblici, per farsi pubblicità e aprire la campagna elettorale. L'ennesimo sfregio alla città, al buonsenso, a tutti i romani''. Secondo gli organizzatori della festa del Circo Massimo, però, la presenza di Luigi Di Maio sul palco della manifestazione non sarebbe mai stata prevista. Ricostruzione che non convince il deputato del Partito democratico Michele Anzaldi, il quale - attraverso il suo profilo Twitter - attacca: "M5S beccati con mani nella marmellata, costretti a retromarcia su Di Maio al Circo Massimo. Dopo avere fatto girare card di annuncio con tanto di orario d'intervento sui social, ripresa dai giornali, ora dicono: starà solo tra la folla. Totò direbbe: ma mi faccia il piacere!"

La replica di Di Maio su Facebook: "Pd ridicolo"