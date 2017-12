La Lega cambia simbolo: senza “Nord” e con “Salvini premier”

Il Consiglio federale del Carroccio ha approvato il nuovo contrassegno elettorale del partito: accanto alla parola Lega, non è più prevista la dicitura “Nord” e si aggiunge lo slogan “Salvini premier” vicino al tradizionale simbolo dell'Alberto da Giussano.

Suggello della svolta nazionale

Il nuovo simbolo è stato presentato dal segretario della Lega Matteo Salvini nel corso di una conferenza stampa. Salvini aveva annunciato la scelta già nelle scorse settimane, a suggello della svolta nazionale. Unico voto contrario quello di Gianni Fava. Assenti alla riunione Umberto Bossi e Roberto Maroni. "Con oggi - ha detto Salvini - inizia un percorso che porterà la Lega oltre il 20 per cento, la prima forza del centrodestra che vincerà le elezioni e con un capo del governo che per serietà abbiamo messo nel simbolo. È una Lega che cresce e unisce, una proposta non più per una parte del Paese ma per tutti gli italiani". "L'obiettivo - ha aggiunto - è un centrodestra vincente, supererà il 40 per cento, e l'obiettivo è che la guida sia della forza più concreta, la Lega".