New York: incendio alla Trump Tower di Manhattan, un morto. FOTO

Le fiamme sono divampate, per cause ancora da chiarire, in un appartamento al 50esimo piano. Morto l’uomo che si trovava all’interno, feriti in modo lieve 4 vigili del fuoco. È il secondo rogo nella torre in 3 mesi . Il presidente Usa ha ringraziato i pompieri su Twitter