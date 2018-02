Giochi invernali, Sofia Goggia nella leggenda: terzo oro Italia. FOTO

Sofia Goggia prima nella discesa libera femminile a Pyeongchang. L'oro dell'atleta bergamasca è il terzo conquistato dall'Italia alle Olimpiadi invernali, ma soprattutto il primo in assoluto per un'azzurra in questa disciplina. LA FOTOGALLERY