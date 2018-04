Nuovi scontri a Gaza, un palestinese morto e 81 feriti al confine

Un dimostrante palestinese è stato ucciso dall'esercito israeliano durante gli scontri di oggi, 6 aprile, al confine nel nord della Striscia di Gaza. A riferirlo, l'agenzia palestinese Wafa. Sono 81 invece i feriti, secondo quanto riferito dalla Mezzaluna Rossa, citata dal Jerusalem Post. Il ministero della Sanità a Gaza, però, parla di 40 feriti, di cui 5 gravi. Ferito, secondo fonti locali, anche un giornalista palestinese, che sarebbe stato colpito al petto.

Copertoni incendiati per oscurare la vista ai militari

Sin dalle prime ore della mattina, dimostranti palestinesi hanno cominciato a dare fuoco a copertoni di gomma in modo da oscurare la visuale ai soldati israeliani, che hanno risposto con cannoni ad acqua nel tentativo di spegnere le fiamme. I militari, avrebbero pure sparato lacrimogeni e proiettili veri. I manifestanti, come già fatto venerdì scorso, stanno presidiando in cinque punti lungo il confine. L’esercito di Tel Aviv ha fatto sapere che i soldati stanno rispondendo con "mezzi di dispersione in accordo con le regole di ingaggio". L'esercito - ha ribadito il portavoce militare - "non consentirà alcuna breccia della struttura di sicurezza e della barriera che protegge civili israeliani e agirà contro i coinvolti in questi attacchi". A Gaza City, alcuni dirigenti di Hamas si sono uniti ai manifestanti.

In piazza in 50mila

L'esercito israeliano si aspetta per la giornata di oggi una partecipazione di 50mila persone alle manifestazioni promosse dai palestinesi per la “Marcia per il ritorno”. Rispetto alla settimana scorsa, però, il numero odierno di dimostranti appare più basso. Come più volte annunciato dall'esercito e dalla leadership della difesa israeliana prima della manifestazione palestinese, lungo tutta la barriera difensiva sono schierati tiratori scelti - e anche tank secondo alcuni media - con il compito di impedire l'avvicinarsi ai reticolati dei dimostranti o eventuali irruzioni in territorio ebraico dove i kibbutz e le comunità israeliane sono a poche centinaia di metri. L'area intorno alla Striscia di Gaza è stata dichiarata dall'esercito israeliano "zona militare chiusa".

Usa, Ue e Egitto invitano alla calma

Intanto fonti mediche nella Striscia hanno annunciato la morte di uno dei dimostranti ferito la settimana scorsa nei violenti scontri con l'esercito. Alla vigilia della dimostrazione di oggi hanno invitato alla calma sia l'inviato del presidente americano Donald Trump in Medio Oriente, Jason Greenblatt, sia l'Ue sia l'Egitto.

“Marcia del Ritorno”, manifestazioni fino al 15 maggio

Le dimostrazioni di oggi arrivano dopo quelle della scorsa settimana nell'ambito della “Marcia del Ritorno”, le manifestazioni lungo la frontiera convocate da Hamas che andranno avanti fino al 15 maggio, giorno dell'anniversario dell'esproprio delle terre arabe per creare lo Stato di Israele nel 1948. Nella giornata di venerdì 30 marzo ci sono stati 15 palestinesi uccisi.

Data ultima modifica 06 aprile 2018 ore 15:00