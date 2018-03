Vento forte, atterraggi turbolenti all'aeroporto di Madeira. VIDEO

Capigruppo, FI sceglie Bernini e Gelmini. Pd: Delrio alla Camera

In via di definizione i rappresentanti dei gruppi parlamentari: il M5s ufficializza all'unanimità Toninelli e Grillo. Forza Italia ha optato per due donne. I dem puntano sull’ex ministro per Montecitorio. Per il Senato in pole Marcucci