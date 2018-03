Cambridge Analytica, Ue: "Facebook chiarisca entro due settimane"

Anche Bruxelles vuole vederci chiaro nella vicenda Facebook-Cambridge Analytica. L’Unione europea chiede al social risposte "entro le prossime due settimane" attraverso una lettera che la commissaria europea alla Giustizia, Vera Jurova, ha inviato al direttore operativo di Facebook, Sheryl Sandberg. Tra le domande rivolte al colosso di Menlo Park, l’Ue chiede "se cittadini europei siano stati coinvolti" nel programma di raccolta impropria dei dati attuata da Cambridge Analytica, utilizzati poi per la profilazione degli utenti per indicarli come destinatari di annunci politici su misura. Jurova ha inoltre invitato Facebook a "cooperare con le autorità europee sulla protezione dei dati".

Zuckerberg non si presenterà a commissione Gb

Il fondatore di Fb Mark Zuckerberg, intanto, non si presenterà davanti ai deputati britannici della Commissione cultura, digitale e media per rispondere a domande sullo scandalo. Il numero uno del social era stato sollecitato a intervenire personalmente in una lettera inviata dal presidente della commissione, Damian Collins, per chiarire le "incongruenze" imputate a suoi collaboratori in precedenti audizioni. Ma il patron di Facebook ha declinato l'invito, offrendo di mandare al suo posto – secondo quanto riportato da Fox News - il chief technology officer di Facebook, Mike Schroepfer, e il chief product officer, Chris Cox.

Google, ecco come avviene tracciamento di nostri dati

L'ex dipendente di CA: "Impatto forse decisivo su Brexit"



È stato invece sentito dalla Commissione britannica Christopher Wylie, l'ex dipendente di Cambridge Analytica che ha fatto emergere il caso. Secondo Wylie l'utilizzo improprio dei dati degli utenti Facebook ha avuto un ruolo decisivo nella campagna referendaria sulla Brexit. L'ex dipendente della società finita nella bufera ritiene infatti "del tutto possibile" che il referendum sull'uscita della Gran Bretagna dall'Ue avrebbe potuto avere un esito diverso senza l'azione coordinata di "microtargeting" sull'elettorato. Azione condotta - come ha affermato di fronte alla commissione parlamentare britannica - in particolare da una società legata a Cambridge Analytica per conto della piattaforma Tory ed euroscettica di "Vote Leave"'.

Le scuse di Zuckerberg sui giornali



Intanto Zuckerberg continua a scusarsi. Alcuni giorni fa ha acquistato delle pagine sui principali quotidiani statunitensi e del Regno Unito per chiedere scusa agli utenti Facebook dopo lo scandalo Cambridge Analytica: "Abbiamo la responsabilità di proteggere i vostri dati. Se non ci riusciamo, non vi meritiamo", aveva scritto il fondatore di Facebook. Sui quotidiani Zuckerberg aveva rassicurato tutti gli utenti sul fatto che non ci sarà mai più un’applicazione in grado di violare i dati degli account personali, e aveva detto: "Stiamo adottando misure per fare in modo che questo non avvenga. Facebook sta indagando su ogni singola app che ha accesso a grandi quantità di dati". Per avere chiarimenti sulla vicenda, Zuckerberg è stato convocato, oltre che dalla Commissione cultura del Parlamento britannico, anche dal Parlamento europeo e dalla Commissione Usa per l'energia e il commercio.