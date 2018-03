Siberia, rogo in centro commerciale: oltre 50 morti, molti bambini

Sale a 53 il numero delle vittime accertate nell'incendio scoppiato la notte di domenica 25 marzo in un centro commerciale di Kemerovo, in Siberia, regione della Russia centrale, oltre 40 dei quali sono bambini. Altre 69 persone risultano ancora disperse, compresi 40 bambini. Lo hanno fatto sapere i vigili del fuoco, raggiunti dall'agenzia di stampa russa Tass.

L'incendio

Il rogo nel centro commerciale, ampio 1.600 metri quadrati e noto come Zimnyaya Vishnya, è stato ripreso in alcuni video che mostrano una densa colonna di fumo che si leva dalla struttura. Le operazioni di salvataggio sono riuscite a trarre in salvo 21 persone, mentre altre 100 sono state evacuate. Al momento non sono state ancora formulate ipotesi sulle possibili cause del rogo. Secondo l 'agenzia di stampa Tass, l'incendio si è sviluppato all'ultimo piano della struttura, in particolare all'interno di un'area dedicata ai giochi per bambini.



La posizione

Il centro commerciale è stato inaugurato nel 2013 e si estende, se si considera anche l'area del parcheggio, per circa 23mila metri quadrati. La città di Kemerovo, nella quale si è verificato l'incendio, è situata circa a 800 chilometri a nord del confine fra Kazakistan e Mongolia. A ciascuna famiglia delle vittime sarà corrisposto un assegno di solidarietà di valore pari a 17.500, cifra che può raddoppiare in caso di due lutti in uno stesso nucleo, ha comunicato il governatore di Kemerovo, Aman Tuleyev.