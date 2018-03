Reduce Shoah uccisa in Francia, la Procura: caso di antisemitismo

È l'antisemitismo il movente dell'uccisione di Mireille Knoll, 85 anni, superstite della Shoah, trovata bruciata a Parigi nel suo appartamento venerdì 23 marzo. Lo hanno riferito fonti della procura di Parigi precisando che per il delitto sono attualmente in stato di fermo due persone.

Il ritrovamento della donna

L'85enne, sopravvissuta ai rastrellamenti dell'Olocausto nel luglio 1942, è stata ritrovata morta dopo un incendio scoppiato nel suo appartamento dell'11mo arrondissement di Parigi. I primi esami sono stati condotti sul luogo dai tecnici del laboratorio della procura parigina e dagli uomini del secondo distretto di polizia della capitale francese. Sul corpo della donna sono state trovate diverse ferite da coltello, circostanza per la quale la procura di Parigi ha aperto lunedì pomeriggio "un'inchiesta giudiziaria con l'ipotesi di reato di omicidio contro 'persona vulnerabile a causa dell'appartenenza vera o presunta della vittima a una religione". Secondo quanto riportato da Le Parisien, lunedì 26 marzo il pubblico ministero ha aperto anche un'indagine per "furto aggravato dal deterioramento della proprietà altrui con mezzi pericolosi per le persone".

Fermati due pregiudicati

Dopo le prime indagini sono stati fermati due uomini. Il primo, sabato 24 marzo, è un vicino di casa dell'ottuagenaria, un 29enne già noto alle autorità di polizia; il secondo, un 22enne senza fissa dimora, anch'egli pregiudicato. Per entrambi la Procura della Repubblica di Parigi ha chiesto una misura di detenzione preventiva in attesa di un interrogatorio con il giudice istruttore. La morte di Mireille Knoll ha suscitato grande scalpore, soprattutto nella comunità ebraica. Secondo Meyer Habib, deputato centrista, che ha parlato con i figli della donna, Mireille Knoll sfuggì "al rastrellamento del Velodrome d'Inverno (che causò l'arresto di 13mila ebrei arrestati in pochi giorni a Parigi) grazie al passaporto brasiliano della madre". La Knoll aveva presentato una denuncia poco tempo fa: un vicino avrebbe infatti minacciata di bruciarle la casa. La violenza ricorda il caso dell'omicidio di Sarah Halmi, un'ebrea ortodossa di 66 anni uccisa nell'aprile del 2017 da un condomino che l'aveva spinta giù da una finestra al terzo piano dopo averla minacciata e aver gridato la frase "Allah Akbar", solitamente usata dai terroristi islamici durante le loro azioni.