Giocano con Snapchat in volo: sospesi due piloti EasyJet

Giocavano con Snapchat mentre erano ai comandi di un volo da Parigi e Madrid. Per questo motivo due piloti della compagnia britannica low cost EasyJet sono stati sospesi immediatamente dal servizio. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda che ha anche reso noto l'avvio di un'indagine interna.

Il video incriminato

La vicenda è stata riportata dal Sun. Il comandante e il suo co-pilota sono apparsi in un video, girato in cabina da uno dei due e poi messo in rete, che mostra in particolare uno dei due piloti dimenarsi di fronte alla cloche al ritmo di una specie di ballo e in collegamento con un gioco della piattaforma Snapchat. Il primo ufficiale è stato immortalato mentre completava i documenti di volo ballando accanto a due figure virtuali: un gufo e un istruttore di fitness animato. Il filmato era stato postato anche su Facebook e sull'account Instagram è stato visto più di 6mila volte in pochissimo tempo.

Comportamento non accettabile

Il comandante in una delle sue esibizioni è apparso con il volto camuffato dal filtro a faccia d'orso corredato dall'hashtag "teamflyngnut", che suona più o meno come "pazza squadra volante". Immediata la reazione della compagnia aerea che, attraverso un portavoce, ha definito il comportamento dei due piloti "non accettabile", aggiungendo che sarà affrontato "con serietà" sul piano disciplinare. Il portavoce ha precisato che il siparietto è avvenuto mentre l'aereo era in quota di crociera a 30mila piedi (oltre novemila metri) con il pilota automatico inserito e che la sicurezza del volo non risulta essere "mai stata in pericolo". "Non è accettabile – ha aggiunto il portavoce – e non è rappresentativo delle migliaia di piloti altamente professionali che lavorano per la compagnia".