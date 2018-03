Lettera di Ratzinger modificata, si dimette monsignor Edoardo Viganò

Papa Francesco ha accettato la rinuncia di mons. Dario Edoardo Viganò, prefetto della Segreteria per la Comunicazione (Spc). Fino alla nomina del nuovo prefetto, la Spc sarà guidata dal segretario del medesimo dicastero, mons. Lucio Adrián Ruiz. Lo annuncia il direttore della sala stampa vaticana, Greg Burke. Le dimissioni sono legate alla vicenda della lettera del papa emerito Benedetto XVI.

La lettera di Ratzinger

Il caso è scoppiato quando, durante il quinto anniversario di pontificato di Jorge Bergoglio, monsignor Viganò ha diffuso una lettera di Papa Ratzinger per rafforzare l'immagine di Papa Francesco. In essa veniva sottolineato che la pubblicazione de “La teologia di Papa Francesco”, presentata in quella occasione, sfatava “lo stolto pregiudizio per cui Papa Francesco sarebbe solo un uomo pratico privo di particolare formazione teologica o filosofica”. Il prefetto della Segreteria per la Comunicazione aveva però saltato la parte in cui Ratzinger ammetteva di non avere in realtà letto il libro: “In tutta la mia vita è sempre stato chiaro che avrei scritto e mi sarei espresso soltanto su libri che avevo anche veramente letto. Purtroppo, anche solo per ragioni fisiche, non sono in grado di leggere gli undici volumetti nel prossimo futuro, tanto più che mi attendono altri impegni che ho già assunti. Sono certo che avrà comprensione e la saluto cordialmente”.