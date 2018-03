Kosovo, lacrimogeni in Parlamento contro intesa su confine Montenegro

La seduta del Parlamento del Kosovo è stata interrotta a causa del lancio in aula di gas lacrimogeni. Un video su Storyful mostra le immagini di quanto accaduto in Aula a Pristina dove si stava discutendo la ratifica dell'accordo sul confine con il Montenegro. Almeno due deputati dell'opposizione nazionalista, che è contraria all'intesa, sarebbero i responsabili del gesto di disturbo. Secondo l'opposizione infatti, l'accordo comporterebbe una perdita di territorio per il Kosovo. Ma la ratifica è stata posta dalla Ue come condizione per l'abolizione dell'obbligo del visto ai cittadini kosovari in viaggio nell'Unione europea. L’iter è iniziato del 2015. I cittadini kosovari sono gli unici nei Balcani ad avere ancora bisogno del visto per girare in Europa.

Aula evacuata

Secondo i media locali, a lanciare i lacrimogeni, come si vede nel video caricato su Storyful, sarebbero stati due deputati del movimento radicale di opposizione 'Autodeterminazione', che già nei mesi scorsi era stato protagonista di azioni simili di ostruzionismo dei lavori parlamentari. La seduta è stata sospesi, l'aula evacuata, e non si sa quando si potrà votare.