Parigi, Torre Eiffel chiude per alcune ore a causa del maltempo

Chiusa per freddo e neve. La Tour Eiffel di Parigi oggi ha posticipato la sua apertura. Si apprende da un tweet del profilo ufficiale della celebre torre. "In ragione della neve e delle temperature sotto lo zero nella notte, l'apertura della torre Eiffel è ritardata", si legge nel breve comunicato. I ristoranti Giulio Verne e 58 TE (al secondo e al primo piano della torre) “sono aperti”, puntualizzano però altri due tweet.

I precedenti

Non è la prima volta che a causa del maltempo la Torre Eiffel viene chiusa alle visite quest'anno: lo scorso febbraio la torre era rimasta chiusa a più riprese per via del ghiaccio che aveva reso impraticabili le scale e le piattaforme. Forti ondate di freddo hanno colpito non solo Parigi, ma varie parti d'Europa nel corso di quest'inverno. Nel 2017 il monumento della capitale francese è stato visitato da sei milioni di turisti.