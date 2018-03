Elezioni in Russia, seggi aperti. Putin verso quarto mandato

Seggi aperti in Russia per le elezioni presidenziali. La tornata elettorale del 2018 sarà con ogni probabilità quella che consegnerà a Vladimir Putin il quarto mandato alla guida del Cremlino, con altri sei anni di presidenza. Lui stesso, dopo aver votato, ha spiegato: "Sono sicuro che il programma che ho suggerito al Paese sia quello giusto". Il nodo resta quello dell'affluenza: deve arrivre al 70% perché si possa paralre di un successo completo. Alle 10 (ora di Mosca) si attesta oltre il 16,5%, con un dato molto superiore a quello delle precedenti elezioni. Sono quasi 111 milioni gli aventi diritto al voto residenti in patria, mentre sono 1,8 milioni gli elettori all'estero. I seggi sono circa 97mila, distribuiti su 11 fusi orari, dalla regione più orientale, la Chukotka-Kamchatka, dove gli abitanti hanno cominciato a votare il 17 marzo, a quella più occidentale, l'enclave di Kaliningrad, tra Polonia e Lituania. Putin presenta le armi nucleari: "Abbiamo un missile invulnerabile"

Il nodo affluenza, alle 10 oltre 16,5%. Timore di brogli

Tra i temi che più orienteranno l'opinione dell'elettorato c'è l’annessione della Crimea. Stando a un recente sondaggio del centro demoscopico statale Vtsiom, Putin dovrebbe ottenere tra il 69 e il 73% dei voti. Alle sue spalle, a grande distanza, ci sono il comunista Pavel Grudinin, con il 10-14%, e il nazionalista Vladimir Zhirinovsky, con l'8-12%. Ma la battaglia di Putin resta prima di tutto quella per l'affluenza. Il dato delle 10, in questo senso, è positivo: attestandosi "oltre il 16,5%", come hanno fatto sapere dalla Commissione elettorale centrale, è boom rispetto alle precedenti tornate elettorali. L'affluenza nella stessa ora, infatti, "era del 6,36% nel 2000, dell'8,01% nel 2004, dell'8,94% nel 2008 e del 6,53% nel 2012", come riporta Interfax. Le ricerche di Vtsiom indicavano però che 'solo' il 63-67% dei russi aveva intenzione di votare. Ed ecco perché osservatori e attivisti temono il ricorso ai brogli per gonfiare i dati sulla partecipazione. Lo stesso leader del Cremlino, sulla questione, in mattinata ha fatto sapere che l’affluenza può essere "qualunque, basta che permetta lo svolgimento dei doveri presidenziali".

Il caso Navalny e gli osservatori del voto

Il primo a chiedere ai russi di disertare le urne è l'oppositore Alexiei Navalny. Il blogger anti-Putin, nel corso degli ultimi 12 mesi, ha sfidato i divieti delle autorità portando migliaia di persone in piazza contro il governo e la corruzione. I procedimenti giudiziari in cui è coinvolto, che molti ritengono fabbricati dal Cremlino, gli hanno però impedito di candidarsi. E ora lui ha lanciato uno "sciopero degli elettori", invitando a boicottare presidenziali "farsa" senza reali alternative a Putin. Navalny, inoltre, ha fatto sapere che ingaggerà 70mila osservatori per verificare la correttezza del processo elettorale. Ne manderà 53 anche in Cecenia, nel feudo di Ramzan Kadyrov, dove alle presidenziali del 2012 - falsate da brogli in tutta la Russia -, secondo i dati ufficiali, l'affluenza fu del 92% e il 99,76% dei votanti scelse proprio Putin. Anche l'associazione Golos, che si occupa di trasparenza e correttezza del voto, ha organizzato una vasta rete di osservatori, tra i 90 e i 100mila.

