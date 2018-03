Royal Wedding, arriva il consenso ufficiale della Regina Elisabetta

A due mesi dal fatidico sì, anche la regina Elisabetta ha dato il consenso ufficiale alle nozze tra il principe Harry e la fidanzata Meghan Markle. Come da tradizione, la sovrana ha firmato l’autorizzazione ufficiale e l’ha indirizzata al suo Consiglio Privato.

Le parole di Elisabetta

"Dò il mio consenso a stipulare un contratto di matrimonio tra il mio amatissimo nipote, il principe Henry Charles Albert David di Galles, e Rachel Meghan Markle. Tale mio consenso viene posto sotto il Grande Sigillo e viene inserito nei registri del Consiglio Privato", recita la lettera firmata dalla regina. La sua approvazione, secondo la legge inglese, è obbligatoria: gli eredi al trono, fino al sesto in linea di successione, non possono infatti convolare a nozze senza il beneplacito della sovrana. Harry è attualmente quinto, ma dopo la nascita del terzogenito di William e Kate "scivolerà" al sesto posto.

L'approvazione



Nonostante la Regina Elisabetta non abbia mai manifestato avversione per la futura moglie del principe Harry, la sua approvazione alle nozze non era scontata: Meghan Markle è infatti divorziata e in passato le unioni tra un membro della Royal Family ed una persona con un precedente matrimonio alle spalle non hanno sempre ottenuto il beneplacito del sovrano in carica. La principessa Margareth, ad esempio, fu costretta a rompere il fidanzamento con il capitano Peter Townsend, mentre Edoardo VIII abdicò al trono per poter sposare Wallis Simpson. Negli anni la posizione della Chiesa anglicana sulla questione si è molto ammorbidita e il prossimo 19 maggio Harry e Meghan potranno convolare a nozze nella cappella del castello di Windsor.