Molestie, Variety: accuse al presidente degli Oscar

John Bailey, il presidente dell'Academy of Motion Picture Arts and Science, l'organizzazione che assegna gli Oscar, sarebbe indagato dopo alcune denunce di molestie sessuali. Lo riporta Variety, secondo il quale l'Academy avrebbe ricevuto tre denunce contro Bailey mercoledì e avrebbe subito avviato un'indagine. L'Academy ha espulso nei mesi scorsi Harvey Weinstein dopo le numerose denunce di molestie sessuali.

Chi è John Baily

Bailey è stato eletto alla presidenza dell'Academy lo scorso agosto, prima che scoppiasse la bufera del caso Weinstein provocata dalle rivelazioni del New York Times e del New Yorker in ottobre.

La vicenda di Bailey dimostrerebbe come l'onda lunga del movimento #MeToo sia tutt'altro che finita, e arriva a pochi giorni dall'ultima cerimonia per l'assegnazione degli Oscar che è stata caratterizzata proprio dal tema delle molestie portato avanti anche dal movimento Time's Up.

Nuove regole

L'Academy ha di recente varato delle nuove regole di condotta per i suoi membri, facilitando anche la possibilità di denunciare molestie e abusi sul posto di lavoro. Dopo la cacciata di Weinstein è stata anche istituita anche una task force che ha il compito di decidere quali passi prendere di fronte ad eventuali accuse e denunce mosse a membri dell'Academy.