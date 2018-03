Unione Europea, no a marchio "Mafia" per ristoranti: offende l'Italia

#Epcc, Burioni scherza con Cattelan: "Basta libri, laurea su Facebook"

Il virologo, famoso per il suo impegno a favore delle vaccinazioni, è stato protagonista di uno sketch durante lo show andato in onda su Sky Uno: "Per diventare medico ho dovuto studiare più di 30 anni, facendo tantissimi sacrifici. Non fare come me", ha ironizzato