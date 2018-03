Ex spia russa avvelenata, gli Usa si schierano con May contro Mosca

Il caso di Sergei Skripal, l’ex spia russa avvelenata, insieme alla figlia, lo scorso 4 marzo a Salisbury, è arrivato al Consiglio di Sicurezza dell’Onu e lo scontro tra Gran Bretagna e Russia sulla vicenda si è allargato a livello internazionale. Dopo che ieri la premier britannica Theresa May ha annunciato l’espulsione di 23 diplomatici russi, Usa e Australia si sono schierate apertamente con Londra, mentre la Francia ha preso tempo. Mosca, intanto, anche al Palazzo di Vetro, ha continuato a difendersi definendo “inaccettabili le accuse della May”. Spia russa avvelenata, May annuncia l’espulsione di 23 diplomatici

Casa Bianca: giusta espulsione diplomatici russi

Gli Usa si sono dichiarati "solidali" con Londra, ne "condividono" il giudizio sulla responsabilità di Mosca e ne "sostengono la decisione di espellere i diplomatici russi come giusta risposta". La Casa Bianca ha fatto sapere che la decisione presa dalla May, "rientra in un quadro di comportamento in cui la Russia disprezza l'ordine internazionale, mina la sovranità e la sicurezza di altri Paesi e tenta di sovvertire e screditare le istituzioni e il processo democratico occidentale". Washington ha detto che "gli Usa stanno lavorando con gli alleati e partner per assicurare che questo tipo di attacchi ripugnanti non accadano più”. Anche l’Australia, con una dichiarazione del primo ministro Turnbull e della ministra degli Esteri Bishop, ha confermato la propria posizione di vicinanza alla Gran Bretagna.

Francia si chiama fuori: aspettiamo prove

La Francia invece ha rotto il “fronte occidentale” chiamandosi fuori da condanne a prescindere di Mosca sul caso Skripal. Il Times ha citato le parole di Benjamin Griveaux, portavoce di Emmanuel Macron, che ha parlato di "una sfida alla May sulla Russia". Il portavoce, stando al giornale, ha liquidato come premature le ritorsioni britanniche e spiegato che Parigi per ora sta alla finestra: "Quando vi saranno elementi di prova, allora sarà tempo di prendere decisioni", ha detto Griveaux, il resto sono "fantasie politiche".

Le tensioni all’Onu

In una lettera inviata ieri da Theresa May al segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, la premier ha scritto che l’attacco chimico di Salisbury "è un'azione coerente con il modello di aggressione da parte dello Stato russo”. Lo scontro si è poi spostato al Palazzo di Vetro dove si è tenuta la riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza dell’Onu. La Gb ha parlato di una "violazione dell'articolo 2 della Carta delle Nazioni Unite", un "attacco sul suolo inglese". L'ambasciatore britannico all'Onu, Jonatan Allen ha detto: "C'erano due opzioni: o è stato un attacco diretto della Russia al mio Paese oppure Mosca ha perso il controllo dell'agente nervino. Ma non c'è stata una spiegazione credibile su questa seconda opzione e non c'è altra conclusione se non che la Russia è responsabile del tentato omicidio”. Poi è stata chiesta una verifica “indipendente” all’Opac.

La replica della Russia

L'ambasciatrice americana all'Onu, Nikki Haley ha chiesto ai russi di cooperare dicendo che gli Stati Uniti sono "assolutamente solidali con la Gran Bretagna", e ritengono che "Mosca sia responsabile" del tentato attentato all'ex spia russa a Salisbury. Immediata la replica russa con l'ambasciatore di Mosca all'Onu, Vassily Nebenzia, che ha detto: "E' totalmente inaccettabile lanciare accuse ingiustificate come quelle contenute nella lettera di Theresa May. Ci è stato dato l'ultimatum di ammettere che abbiamo commesso un crimine. Noi non parliamo il linguaggio dell'ultimatum, e non lasciamo che ci si parli con questo linguaggio", ha aggiunto, chiedendo "prove materiali" di quanto afferma Londra. "La Russia non ha nulla a che vedere con questo incidente. Non abbiamo nulla da temere e nulla da nascondere”.

May espelle diplomatici russi

Nella giornata di ieri, dopo che l’ultimatum lanciato a Mosca per avere chiarimenti sulla vicenda di Sergei Skripal è caduto nel vuoto, la premier Theresa May ha spiegato quali di provvedimenti contro la Russia metterà in atto. È stata annunciata l'espulsione di 23 diplomatici russi, revocato ogni prossimo invito o visita del ministro degli Esteri Serghei Lavrov e dichiarato che non vi saranno delegazioni ufficiali né rappresentanti della famiglia reale ai Mondiali di calcio di Russia 2018. Inoltre saranno presi provvedimenti legislativi per colpire i patrimoni in Gran Bretagna di uomini d'affari e funzionari russi ritenuti sospetti in relazione al tentato avvelenamento con agente nervino. Infine, il governo britannico intende "congelare ogni asset dello Stato russo" che ritenga utilizzabile a scopi ostili.