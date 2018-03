Russia, testato con successo missile ipersonico "invulnerabile"

L'aviazione militare russa ha testato con successo il lancio del missile ipersonico “Kinzhal”. Lo ha riferito il Ministero della Difesa di Mosca in un comunicato in cui vengono precisati i dettagli della verifica.

Il missile Kinzhal

Secondo quanto riporta la nota del ministero i MiG-31 delle forze aerospaziali russe “hanno condotto un lancio di prova del sistema di aviazione e dei missili ipersonici Kinzhal in un'area stabilita. Il lancio ha avuto successo, il missile ipersonico ha colpito il bersaglio designato sul campo”. Il “Kinzhal”, che in russo significa “pugnale”, è un'arma avanzatissima con una gittata di oltre 2mila chilometri e dieci volte più veloce del suono. Il ministro ha precisato che dall'inizio dell'anno sono stati eseguiti circa 250 voli di preparazione per settare l'innovativo sistema aeronautico.

Unico al mondo

"Dall'inizio dell'anno – si legge nella nota del ministero – sono stati condotti oltre 250 voli, l'equipaggio è stato addestrato in varie condizioni meteorologiche di giorno e di notte". Grazie alla tipologia di volo e alle caratteristiche tecniche uniche del MiG-31 e del missile aria-superficie ipersonico, il sistema Kinzhal non ha analoghi al mondo, secondo quanto dichiarato dalle autorità di Mosca. Recentemente, il presidente russo Vladimir Putin ha svelato la prossima generazione di missili nucleari ipersonici in grado di superare le misure di difesa missilistica del Pentagono. Putin ha osservato che il lavoro sul rafforzamento della capacità di difesa della Russia è stato condotto nel quadro di accordi internazionali, precisando che Mosca non intende rappresentare minacce per nessuno con la creazione di nuove armi all'avanguardia che servono esclusivamente i bisogni difensivi del paese.