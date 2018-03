Ruanda, fulmine su chiesa: almeno 16 morti e 140 feriti

Almeno 16 persone sono morte e 140 sono rimaste ferite in Ruanda dopo che un fulmine ha colpito la Chiesa cristiana avventista del settimo giorno nel distretto di Nyaruguru, a sud del Paese. Lo hanno reso noto i media locali che citano funzionari di sicurezza secondo i quali la tragica fatalità si è verificata lo scorso 10 marzo.

Quattordici morti sul colpo

Stando alle prime informazioni diffuse dal sindaco Habitegeko Francois e riportate tra gli altri dalla Bbc, l'incidente meteorologico nella regione montuosa vicino al confine con il Burundi si è svolto intorno a mezzogiorno di sabato 10 marzo mentre i parrocchiani della città di Gihemvu partecipavano a una funzione in chiesa. Quattordici persone sarebbero morte sul colpo nel momento in cui il fulmine si è abbattuto sull'edificio religioso. Altre due sono morte in un secondo momento in ospedale a causa delle gravi ferite riportate. Sono invece 140 i feriti coinvolti nell'incidente: per loro si è reso necessario un immediato ricovero presso diverse strutture mediche. Tre persone, stando alle fonti, sono in gravi condizioni ma in fase di miglioramento.

Edifici a rischio e fuori norma

Proprio il giorno prima, stando a quanto dichiarato dal sindaco Francois, un incidente simile verificatosi nella stessa zona aveva coinvolto 18 studenti, uccidendone uno. Tre tra i ragazzi colpiti sono ancora ricoverati in ospedale, mentre gli altri sono tornati a casa. L'incidente mortale alla chiesa avventista si è verificato a meno di due settimane dalla chiusura di oltre 700 chiese ruandesi per non aver rispettato i regolamenti edilizi e per essere fuori norma rispetto agli standard da rispettare per limitare l'inquinamento acustico.