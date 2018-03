Trump: "Credo all'impegno della Nord Corea, nessun test da novembre"

Donald Trump fa un altro passo distensivo verso Pyongyang. "La Corea del Nord - scrive su Twitter - non ha fatto test missilistici dal 28 novembre 2017 e ha promesso di non farne fino al nostro incontro. Io credo che loro onoreranno l'impegno!". Le dichiarazioni del presidente arrivano il giorno dopo l’invito lanciato dal leader di Pyongyang, Kim Jong-un, per un faccia a faccia dedicato al tema della denuclearizzazione.

Dal presidente Usa critiche ai media

Donald Trump critica i media per quello che a suo avviso è un cambiamento di atteggiamento di fronte alla possibile svolta nella crisi nordcoreana: "Nelle prime ore, dopo aver sentito che il leader nordcoreano voleva incontrarmi per discutere di denuclearizzazione e che cesserà i lanci di missili, la stampa era sorpresa e sbalordita. Non potevano crederci. Ma il mattino dopo la notizia è diventata falsa", ha twittato. "Chi se ne frega!", ha concluso Trump.