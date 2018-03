Tre donne sono state uccise in un ospizio di reduci di guerra a Yountville, nella contea di Napa, in California da un uomo armato che le aveva prese in ostaggio per diverse ore. Morto anche il sequestratore. I corpi sono stati ritrovati morti nell'ospizio per veterani dopo una sparatoria seguita a diverse ore di inutili trattative con la polizia.