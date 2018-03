Australia, morte "in fila" 6 mucche colpite da un fulmine

Sei mucche ritrovate a terra prive di vita e tutte disposte in fila. Questa la scoperta fatta da Derek Shirley, un contadino del Queensland, in Australia, dopo le forti tempeste che hanno colpito il Paese nei giorni scorsi.

Il ritrovamento

I sei bovini sono stati ritrovati vicino al filo spinato di uno dei recinti all'interno della fattoria di Shirley a circa 70 km a sud di Brisbane. A provocare la morte degli animali, secondo gli esperti, sarebbe stato un fulmine abbattutosi nella campagna per il maltempo. Shirley, che ha quantificato la perdita in 10mila dollari, ha dichiarato di essere rimasto "stordito" dalla scoperta della morte del suo bestiame. Secondo la dottoressa Sabrina Lomax, un'esperta di zootecnia dell'Università di Sydney citata dalla Bbc, i sei animali sarebbero stati stroncati da un infarto improvviso dovuti alla scarica del fulmine, nel momento in cui hanno toccato il filo di ferro che delimita il recinto. "Questo tipo di incidenti anomali - ha detto l'esperta - sono solo provocati da un posizionamento sconveniente degli animali rispetto al punto di caduta del fulmine". Quello accaduto in Australia non è il primo incidente del genere: a Dorrigo, nel Nuovo Galles del Sud, 68 vacche da latte sono state uccise da un fulmine nel 2005. Sempre un fulmine, nel 2016 ha ucciso 300 renne in Norvegia.