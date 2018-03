Attacco con coltello a Vienna: tre feriti gravi

Alcuni passanti sono stati feriti in un attacco con coltello a Vienna. Lo riporta la stampa locale. L'aggressione è avvenuta alle 19:45 sulla Praterstrasse, nel quartiere Leopoldstadt, davanti a un ristorante giapponese, non lontano dal Prater, celebre parco di divertimenti di Vienna. Un uomo ha colpito con un coltello indiscriminatamente i passanti, ferendone tre in modo grave. L’assalitore è poi fuggito ed è ancora in fuga. Un imponente dispiegamento di forze di polizia sta controllando la zona in cui è avvenuto l'attacco del quale, precisano gli investigatori, non è ancora nota la ragione.

Secondo alcuni media locali, le tre persone ferite in modo grave apparterrebbero alla stessa famiglia: sarebbero una coppia e la loro figlia e sarebbero in pericolo di vita. Dopo averli colpiti, l'aggressore è fuggito in direzione di Praterstern, dove potrebbe aver accoltellato un'altra persona.

Data ultima modifica 07 marzo 2018 ore 22:54