Harry e Meghan invitano più di 2.500 persone al Royal Wedding

Saranno 2.640 le persone che potranno assistere al matrimonio reale tra il principe Harry e la sua futura sposa Meghan Markle. Ad annunciarlo Kensington Palace, che ha anche confermato il coinvolgimento di 1.200 commoner alla cerimonia. Infatti, la coppia ha scelto di coinvolgere il "pubblico" per condividere "un momento di divertimento e di gioia".

Il coinvolgimento del pubblico

Benché la nota ufficiale non renda noti i nomi delle celebrities che presenzieranno alla cerimonia, fornisce numerosi dettagli sulle persone che prenderanno parte al pubblico della cerimonia reale. I 1.200 commoners saranno invitati da ogni angolo del Paese, rappresentanti di ogni cultura ed età del Regno Unito, tra cui alcuni giovani che hanno mostrato una forte leadership o che hanno servito le proprie comunità.

Le organizzazioni

Kensington Palace ha precisato che tra le 2.640 persone menzionate, ci saranno anche 200 operatori di associazioni umanitarie e organizzazioni che Harry e Meghan sostengono, 100 allievi di due scuole locali, 610 persone che vivono e lavorano nell'area del Castello di Windsor e 530 dipendenti della casa reale. Non si tratta, in ogni caso, della più ristretta cerchia di ospiti che saranno invitati alla cerimonia religiosa e al successivo ricevimento.

Le celebrities invitate secondo i tabloid

Se la voce ufficiale dei reali inglesi non ha ancora diffuso i nomi dei vip invitati al matrimonio, i tabloid hanno iniziato a ipotizzare i nomi celebri che la coppia vorrà vicini in quel giorno. Mel B ha rivelato che le Spice Girls potrebbero esibirsi al matrimonio. Per Meghan, secondo il Sun, potrebbero esserci Serena Williams e il suo compagno di set in "Suits" Patrick J. Adams. Dalla parte di Harry invece si vocifera di inviti recapitati al conduttore radiofonico Anthony Joshua e due ex del principe, Cressida Bonas e Chelsy Davy. Al matrimonio di Kate e William presenziò, tra gli altri, Elton John, ospite confermato dal Sun anche per questo Royal Wedding. In occasione della celebrazione, il cantante aveva anche annunciato la cancellazione di due concerti a Las Vegas.