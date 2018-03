Burkina Faso, attentato all'ambasciata francese: 5 morti e 50 feriti

Attacchi armati nel centro di Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. Presi di mira l'ambasciata francese e la sede dello Stato maggiore dell'esercito. Il bilancio provvisorio parla di 5 morti e 50 feriti. Secondo fonti governative, almeno quattro assalitori sarebbero stati "neutralizzati". "La situazione - affermano fonti francesi - è tornata sottocontrollo".

L'esplosione e i colpi d'arma da fuoco

Secondo quanto riporta "Le Monde", che ha seguito in diretta l'evolversi degli eventi, uomini armati avrebbero messo a segno diversi attacchi nella capitale burkinabè. Un'esplosione, probabilmente causata da una o due vetture saltate in aria – e confermata da fonti della sicurezza del Paese – ha colpito il parcheggio della sede militare. In contemporanea, colpi d'arma da fuoco sono stati uditi nell'area in cui si trovano l'ambasciata di Francia e l'Istituto francese. Secondo testimoni, citati sempre dal quotidiano d'oltralpe, cinque uomini sarebbero usciti da un'auto e avrebbero aperto il fuoco sui passanti prima di dirigersi verso la sede diplomatica. La polizia riferisce che tra le due zone, nel centro di Ouagadougou, è stato creato un "perimetro di sicurezza".

Francia: "Situazione sotto controllo"

Via Twitter, l'ambasciatore francese a Ouagadougou, Xavier Lapdecab, consiglia "prudenza assoluta a tutti i compatrioti" che si trovano in città a causa dell'attacco: il suggerimento è quello di "restare in un luogo sicuro". Intanto a Parigi, dal ministero degli Esteri fanno sapere che la situazione è "sotto controllo" e che anche il presidente Emmanuel Macron "segue attentamente quanto sta accadendo" in Burkina Faso. Le forze speciali francesi sono schierate, ma lo Stato maggiore non ha precisato se abbiano partecipato alle operazioni in corso.

Gli ultimi attacchi a Ouagadougou

A Ouagadougou negli ultimi anni si sono registrati diversi attentati di matrice jihadista, in particolare a luoghi frequentati dagli occidentali. Tra gli ultimi quello del 13 agosto 2017 quando al ristorante Aziz Istanbul, sulla via principale della capitale burkinabè, un attacco fece 19 morti e una ventina di feriti. Il 15 gennaio 2016, invece, trenta persone – tra cui cinque europei e un canadese – furono uccisi in un raid contro un hotel e un altro ristorante. Il primo attacco non fu rivendicato, il secondo porta invece la firma di Al Qaeda.