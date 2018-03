Ivanka Trump nel mirino dell'Fbi: accesso a file top secret a rischio

Gli uomini dell’Fbi e del controspionaggio Usa starebbero indagando su uno degli affari della famiglia Trump in cui è coinvolta Ivanka, la figlia del presidente Donald. A rivelarlo è la Cnn, che spiega come nel mirino ci sarebbero i negoziati per la realizzazione del “Trump international Hotel and Tower” a Vancouver, in Canada. Ivanka, come consigliera del presidente, sta cercando di ottenere il nullaosta di sicurezza per il pieno accesso a tutti i documenti dell’amministrazione, anche quelli top secret. Queste indagini potrebbero rappresentare un ostacolo. Nei giorni scorsi il marito Jared Kushner, anche lui consigliere del presidente, aveva perso l'accesso ai documenti sensibili: la sua autorizzazione è stata declassata dal livello “Top secret/Sci” (Sensitive Compartmentalized Information) al livello “Secret”. Intanto, secondo quanto scrive il New York Times, che cita fonti vicine al presidente, Trump avrebbe chiesto privatamente aiuto al chief of staff John Kelly per rimuovere proprio la figlia e il marito Jared Kushner dalla Casa Bianca. Usa: tolto a genero di Trump Kushner accesso a documenti segreti

L'hotel in Canada

L’edificio che potrebbe mettere nei guai la figlia del presidente porta il marchio “Ivanka Trump spa” e si trova a Vancouver, in Canada. E' stato inugurato nel febbraio 2017, qualche settimana dopo l'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Come tante altre Trump Tower non è di proprietà della Trump Organization, che invece ha ricevuto il canone e i diritti di marketing dal costruttore Joo Kim Tiah, rampollo di una delle famiglie più ricche della Malesia.

Le indagini

Nell'ambito del rilascio del nullaosta di sicurezza, è una procedura standard quella di indagare sui contatti internazionali e sugli accordi raggiunti in Paesi stranieri della persona richiedente. Ma la complessità delle operazioni della Trump Organization non rendono facile il lavoro degli investigatori. L'Fbi ha già passato al vaglio molti degli affari internazionali del marito di Ivanka Trump, Jared Kushner, anche lui consigliere della Casa Bianca. L'obiettivo è quello di verificare se la coppia possa essere soggetta a pressioni di agenti stranieri, anche dalla Cina o dalla Russia.

