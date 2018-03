India, donna che allatta in copertina su rivista accende il dibattito

Una donna che allatta il figlio dal seno, fissando il lettore. E' quanto ha pubblicato in copertina il magazine indiano Grihalakshmi, che ha titolato: "Le mamme dicono allo stato del Kerala: non fissateci, vogliamo allattare dal seno". L'immagine, però, non corrisponde alla realtà dei soggetti fotografati. La modella Gilu Joseph, infatti, sta offrendo il seno a un figlio non suo; e la donna ha ammesso di non essere nemmeno sposata.

La polemica

A suscitare le maggiori polemiche è la natura fittizia dell'immagine, visto che la donna che allatta non è davvero mamma. Secondo la posizione espressa dal periodico indiano, l'intento della foto era sensibilizzare i lettori sul diritto di poter allattare in pubblico.

I commenti

"E' sensazionalismo a basso costo", ha commentato la blogger Anjana Nayar, raccontando come la scelta di non inserire una vera madre l'abbia colpita dritta "nello stomaco". La modella, che oltre a non essere madre è anche nubile, ha dichiarato di essere consapevole delle critiche che questa foto avrebbe scatenato in una comunità, già poco abituata a raffigurazioni femminili di questo tipo. In una intervista ripresa dalla Bbc, Gilu Joseph si è appellata al fatto che "nessun dio si arrabbierebbe se una donna nutrisse suo figlio". Eppure, allattare in pubblico è una pratica ancora controversa in India, perlomeno nei casi in cui la donna non indossa un vestito "sari", l'abito tradizionale che consente di coprire col velo ogni nudità anche durante l'allattamento. La posizione della rivista, in favore di una maggiore libertà per le mamme, ha riscosso però anche numerosi commenti a favore sui social.