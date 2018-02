Il comico John Oliver ironizza sulle elezioni italiane

È uno show satirico in cui spesso vengono presi di mira i politici di tutto il mondo, ma questa volta i protagonisti del monologo di John Oliver, andato in onda su Hbo domenica 25 febbraio, sono stati i leader dei principali partiti italiani. Il comico inglese, presentatore della trasmissione Last Week Tonight, ha parlato per più di 20 minuti delle elezioni del prossimo 4 marzo, descrivendo la situazione socio-politica del nostro Paese in maniera grottesca (LO SPECIALE ELEZIONI). Il 40enne di Birmingham, popolarissimo negli Stati Uniti dove conduce questo show dal 2014, non ha risparmiato nessuno: Silvio Berlusconi, Matteo Renzi, Luigi Di Maio, Matteo Salvini e Beppe Grillo sono tutti presenti nello sketch, che ha riscosso particolare successo sia tra il pubblico presente sia sul web, dove la replica su YouTube ha registrato migliaia di visualizzazioni in pochissimo tempo.