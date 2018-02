Esplosione a Leicester, quattro morti: “Non è terrorismo”

Quattro persone sono morte in un'esplosione che ha distrutto un negozio a Leicester, nel Regno Unito, nella serata del 25 febbraio. Ancora sconosciute le cause dello scoppio e del successivo incendio ma le autorità escludono l'ipotesi del terrorismo.

Quattro vittime accertate

La conferma delle quattro vittime arriva dalla polizia di Leicester. Secondo quanto riporta Sky News l'esplosione si è verificata intorno alle 19 (le 20 in Italia) di domenica 25, a Hinckley Road. L'incendio che ne è seguito ha fatto collassare l'edificio di due piani, che al piano terra ospitava un negozio di alimentari e in quelli superiori degli appartamenti.

Esplosione “non collegata al terrorismo”

Sul posto, oltre alla polizia, vigili del fuoco, ambulanze e squadre di soccorso che hanno fatto evacuare le abitazioni e le attività nelle vicinanze dell'edificio in fiamme. Testimoni riferiscono di “una forte esplosione che ha fatto tremare le case”, seguita da “molto fumo”. Un'altra persona, raggiunta da Sky News, dice che “l'edificio sembrava non esserci più”. Il rifornimento di elettricità nella zona è stato sospeso per precauzione. “Le cause dell'esplosione sono ancora oggetto d'indagine – spiega un portavoce della polizia di Leicester – ma al momento non ci sono indicazioni che possano esserci connessioni con il terrorismo.