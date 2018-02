Italiani scomparsi in Messico, arrestati poliziotti: li hanno venduti

Svolta nell'indagine sulla scomparsa di tre italiani in Messico, di cui non si hanno notizie dal 31 gennaio scorso. Quattro agenti della polizia messicana, tra cui una donna, sono stati arrestati perché accusati di aver venduto "ad una banda di criminali" Raffaele Russo, il figlio Antonio ed il nipote Vincenzo Cimmino, originari di Napoli. I tre si trovavano a Tecalitlan, nello stato messicano di Jalisco, nella parte occidentale del Paese. L'arresto dei poliziotti messicani è stato confermato dalla Farnesina. La notizia è stata fornita all'ambasciata d'Italia in Messico dalle autorità locali.

"I quattro agenti - ha riferito il procuratore generale Raul Sa'nchez - hanno venduto i tre italiani al crimine organizzato di Tecalitlan", città di 16.500 abitanti a 600 km ad ovest di Città del Messico. Secondo i media locali, i quattro agenti hanno confessato il crimine e rischiano ad una condanna tra 40 e 60 anni di carcere.

Italiani consegnati a banda criminale

Le autorità messicane, intanto, continuano le ricerche dei tre connazionali ma non confermano le indiscrezioni secondo le quali Raffaele Russo, Antonio Russo e Vincenzo Cimmino sarebbero finiti nelle mani del 'Cartel Jalisco Nueva Generacio'n', una delle organizzazioni criminali piu' potenti del Messico. Ancora nessuna traccia del capo della polizia di Tecalitla'n, Hugo Enrique Martinez Muniz, sospettato di essere coinvolto.

Altri agenti coinvolti

Secondo quanto ricostruito, i tre italiani sono stati fermati dagli agenti e sequestrati ad una stazione di servizio a Tecalitla'n, dalla banda criminale che poi li ha portati verso l'autostrada in direzione di Jilsotla'n. Gli inquirenti non escludono che ci potrebbero essere altri agenti coinvolti.