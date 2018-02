Ema, documento Ue: ricorso irricevibile. Milano ribatte: "È fondato"

Il ricorso di Milano sulla sede dell'Agenzia europea del farmaco sarebbe “manifestamente irricevibile”, secondo quanto scritto in un documento dell'ufficio giuridico del Consiglio della Ue. L’Agi è entrata in possesso del file, che in 26 pagine illustra i motivi per cui ritiene che la richiesta del capoluogo lombardo di una sospensiva sulla decisione che riguarda l'assegnazione della sede dell'Ema non possa essere accolta. Ma il Comune replica: "Ricorso fondato e ricevibile". Intanto oggi si tiene il sopralluogo ad Amsterdam di un gruppo di europarlamentari. Il capo-delegazione Giovanni La Via ha detto che “dall’Olanda non ci sono molte risposte”.

Il documento Ue

Secondo la “memoria difensiva” del Consiglio Ue, il Comune di Milano ha commesso un "errore" perché ha fatto ricorso contro la “decisione del Consiglio dell’Unione europea". Ma il Consiglio, si legge nel documento, "non può essere considerato l'autore della decisione impugnata, ed essa non può in alcun modo essergli attribuita": la decisione su Ema infatti non è stata adottata dal Consiglio, ma “dai rappresentanti degli Stati membri che hanno agito dunque non in qualità di membri del Consiglio, ma in qualità dei rappresentati dei loro governi, esercitando in tal modo collettivamente i poteri degli Stati membri".

I presunti errori

Inoltre, continua il documento, il Comune di Milano non è il destinatario dell'atto impugnato, perché "non ha avuto alcun ruolo diretto nell'intera procedura di selezione che ha unicamente visto coinvolta la Repubblica italiana". Spettava agli stati membri, infatti, presentare le candidature e partecipare alle procedure di voto per l'assegnazione delle agenzie. Il servizio giuridico del Consiglio Ue dunque, considera che la domanda di sospensione cautelare richiesta da Milano debba essere "rigettata per manifesta irricevibilità della domanda principale".

Comune Milano: il ricorso è fondato e ricevibile

Il Comune di Milano ha replicato che il ricorso per contestare l'assegnazione della sede di Ema ad Amsterdam “è fondato e ricevibile, come lo stesso tribunale dell’Unione europea ha riconosciuto". Secondo l'avvocato che ha presentato i ricorsi al Tribunale Ue e alla Corte dei Conti europea, il Consiglio Ue "non rigetta nulla perché non ha il potere di farlo, come non ha nessun potere di dichiararlo irricevibile”.

Eurodeputati ad Amsterdam per sopralluogo

Intanto in giornata la delegazione della Commissione Ambiente del Parlamento europeo, guidata dall'europarlamentare Giovanni La Via, è arrivata ad Amsterdam per una missione di sopralluogo nei locali temporanei e definitivi che l'Olanda ha indicato per ospitare la sede dell'agenzia del farmaco (Ema) che lascerà Londra a seguito della Brexit. La delegazione incontrerà le autorità dei Paesi Bassi, oltre al direttore dell'Agenzia del Farmaco Guido Rasi. "Siamo pronti per chiedere tante cose agli olandesi, siamo pronti per chiedere cosa ha portato a cambiare l'offerta e soprattutto i tempi. Non è tutto chiaro, andiamo a vedere", ha detto La Via appena giunto ad Amsterdam.

La Via: da Olanda non ci sono molte risposte

"E' un momento intenso, abbiamo fatto un sacco di domande e non ci sono moltissime risposte. Si fermano sempre a quella che è l'offerta fatta”, ha detto Giovanni La Via, capo delegazione dell’europarlamento dopo avere visionato la sede dello Spark Building. “In realtà abbiamo scoperto che gli aggiustamenti della sede non prevedranno un tender, cioè un bando di gara, e pensano di poterlo effettuare in tempo. E’ emerso pure che non c’è un piano alternativo. Se i lavori non dovessero essere pronti in tempo non c’è una alternativa. Per la sede definitiva il bando di gara è ancora bel lontano dall'essere pronto e dicono che i lavori dovrebbero iniziare il primo giugno, ma non essendoci ancora il bando di gara, ci sempre un po' difficile”.

Eurodeputato Olanda, faremo massimo per rispetto tempi

"Il governo olandese farà il massimo per rispettare i tempi e anche che non ci sia alcun impatto negativo sul lavoro dell’Ema”, ha affermato l'eurodeputato olandese Jan Huitema. Alla domanda se la nuova sede sarà pronta entro novembre 2019, Huitema ha risposto: "Ne potete essere certi, il governo olandese farà il massimo a riguardo".

