Tensione Turchia-Siria, forze di Erdogan bombardano valico verso Afrin

È altissima la tensione tra Turchia e Siria. L'artiglieria turca ha bombardato alcune aree dove è in transito il convoglio di "forze popolari" filo-siriane dirette verso Afrin, secondo quanto riferisce l'agenzia governativa siriana Sana. I miliziani filo-Assad che erano entrati nella città si sono ritirati a 10 chilometri di distanza dopo i colpi di "avvertimento" sparati dall'artiglieria turca. A riportarlo è l'agenzia di stampa di Ankara Anadolu. I miliziani filo-governativi erano entrati nell'enclave curda dal vicino villaggio di Nubul. Secondo le fonti siriane i bombardamenti si sono concentrati vicino al valico di Ziyara, a sud-est di Afrin, attraversato dai mezzi delle milizie filo-siriane.

Agenzia di stato turca: strappati ai curdi altri 8 villaggi



In precedenza, l'esercito turco e le milizie locali sue alleate avevano preso il controllo di un collegamento stradale strategico tra Afrin, che assediano da oltre un mese, e l'area di Azaz, già sotto il controllo delle forze filo-Ankara, assumendo di fatto il controllo di una nuova fascia di territorio al confine e bloccando una via di accesso diretto dei curdi dell'Ypg alla provincia frontaliera turca di Kilis. A riportarlo è Anadolu. La notizia è stata confermata anche dall'Osservatorio siriano per i diritti umani. Oltre al villaggio strategico di Dayr Sawwan, da cui passa il collegamento stradale, secondo Anadolu sono stati strappati oggi ai curdi altri 8 villaggi.