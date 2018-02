Apre a Londra una libreria dedicata solo ad autrici donne

Londra dedica una libreria alle migliori voci femminili della letteratura mondiale. Si chiamerà Like a Woman e sarà un negozio temporaneo allestito in Rivington Street, nel quartiere Shoreditch, dalla storica casa editrice Penguin in collaborazione con la catena Waterstones. L'iniziativa nasce per celebrare l'8 marzo, Giornata Internazionale della Donna.

Il progetto "Like a Woman"

"Like a Woman" accoglierà oltre 200 scrittrici di tutti i tempi, da Anna Frank a Mary Wollstonecraft, fino alle italiane Elena Favilli e Francesca Cavallo, autrici delle Storie della buonanotte per bambini ribelli (Mondadori). Come riporta il Guardian, i titoli in negozio sono stati scelti in base all'impatto "che l'autrice ha avuto sulla cultura, storia e società". Le categorie vanno dai fondamentali del femminismo ai libri scritti per ispirare le giovani generazioni, passando attraverso le donne da tenere sotto osservazione e le "changemakers", le autrici del cambiamento. L'obiettivo del temporary shop è "quello di celebrare la persistenza delle donne che hanno lottato per il cambiamento".

L'obiettivo di Like a Woman